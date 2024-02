Schengen: ministro Interno Karner, teniamo veto su frontiere via terra per Bulgaria e Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno austriaco, Gerhard Karner, ha confermato la sua ferma posizione contro l'ammissione della Bulgaria e della Romania nello spazio Schengen, nei confini terrestri. Lo riferiscono i media bulgari. “Per me, ora è importante rispettare l’ingresso concordato della Bulgaria e della Romania per quanto riguarda le vie aeree e d’acqua”, ha detto Karner. “Questo compromesso è stato raggiunto dopo difficili negoziati e con condizioni chiare sui prossimi passi”, ha aggiunto. Nel frattempo, secondo i media austriaci la pressione sull'Austria sta crescendo affinché il Paese rinunci al veto contro l'estensione dell'ammissione allo spazio Schengen anche via terra. All'inizio di febbraio, la presidente del Commissione europea, Ursula von der Leyen, aveva espresso "la speranza che questo potesse accadere presto". Bulgaria e Romania "possono contare su di noi", aveva detto von der Leyen. (Seb)