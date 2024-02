Napoli: in Consiglio comunale trattate le questioni urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seduta del Consiglio comunale, presieduta da Vincenza Amato, si è aperta in via Verdi con la presenza di 28 consiglieri. Dopo l'appello, il consigliere aggiunto Savary Ravendra ha commemorato il 76esimo anniversario dell'indipendenza dello Sri Lanka, introducendo l'inno nazionale del suo Paese eseguito da un gruppo di bambini. Successivamente, il consigliere Toti Lange (Misto) ha reso omaggio all'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, recentemente scomparso, chiedendo che il Consiglio organizzi un momento di commemorazione appropriato. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, diversi consiglieri hanno preso la parola. Maria Grazia Vitelli (Partito democratico) ha richiamato l'attenzione sul caso della voragine in via Morghen, sollecitando il sostegno del Comune per le famiglie e le attività commerciali colpite e una maggiore attenzione alla gestione del traffico alternativo. Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha evidenziato l'avvio programmato della Zona a traffico limitato (Ztl) nel territorio del Vomero, invitando ad accelerare i tempi, e ha sollecitato interventi per migliorare l'illuminazione pubblica in piazza Carlo III al fine di garantire maggior sicurezza. Rosario Palumbo (Insieme per Napoli Mediterranea) ha espresso preoccupazione per la mancanza di risposte chiare da parte delle partecipate su questioni cruciali come la trasparenza e l'anticorruzione. (segue) (Ren)