Napoli: in Consiglio comunale trattate le questioni urgenti (2)

- Antonio Bassolino (Misto) ha sottolineato l'importanza di un cessate il fuoco in Palestina come primo passo verso la costruzione di una pace duratura, invitando il sindaco e gli amministratori a valutare l'organizzazione di un'iniziativa per la pace a Napoli. Anna Maria Maisto (Azzurri noi Sud Napoli viva) ha proposto un evento commemorativo per celebrare la memoria di Luisa Conte, fondatrice del Teatro Sannazaro, in occasione del trentennale della sua scomparsa. Pasquale Esposito (Partito democratico) ha sollevato interrogativi riguardo a un piano di deblattizzazione preventivo e alla classificazione delle diverse aree di intervento. Su alcuni quesiti posti agli assessorati e alle partecipate, poi, non è accettabile il continuo rimando alle municipalità per la risoluzione dei problemi segnalati, senza voler sminuire il ruolo del decentramento è comunque un passo indietro e una mortificazione del ruolo degli eletti in consiglio comunale. Iris Savastano (Forza Italia) ha evidenziato la persistenza di problemi nella via Croce di Piperno e la situazione critica delle fognature e degli alloggi Erp. Nino Simeone (Misto) ha chiesto un abbassamento dei toni riguardo ai dissesti urbani e ha sollecitato l'assessore Santagada e il direttore generale ad agire rispetto alla riorganizzazione dell'azienda sanitaria dei Colli e alla chiusura di ambulatori territoriali. (segue) (Ren)