Napoli: in Consiglio comunale trattate le questioni urgenti (3)

- Toti Lange (Misto) ha espresso perplessità sull'utilizzo politico dell'articolo 37 del Regolamento e ha proposto una maggiore collaborazione pubblico/privato per affrontare le problematiche cittadine. Sergio D'Angelo (Napoli solidale - Europa verde - Difendi la città) ha evidenziato le gravi criticità nella gestione delle partecipate a Napoli, in particolare Caan, Terme di Agnano e Abc, chiedendo interventi immediati per garantire la stabilità delle aziende e dei loro dipendenti. Massimo Cilenti (Napoli libera) ha sollevato l'urgenza di affrontare i problemi nel Rione de Gasperi, ha chiesto lumi sulla mancata nomina del Garante dei Disabili e ha proposto l'avvio di un tavolo tecnico per rispondere alle emergenze in via Morghen e nel Vomero. Gennaro Esposito (Manfredi sindaco) ha ribadito l'importanza del dialogo tra Consiglio e Giunta e ha evidenziato la necessità di monitorare le questioni legate all'anticorruzione e alla gestione delle fognature. I lavori del consiglio sono poi stati brevemente sospesi, su richiesta del consigliere Sergio D’Angelo, per consentire un confronto tra i capigruppo e una delegazione degli ex occupanti del Frullone recentemente sgomberati. (Ren)