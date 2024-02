Sardegna 2024: Todde, nuovo stadio di Cagliari occasione di riscatto per quartiere Sant'Elia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo stadio di Cagliari? “E' importante creare una grande struttura che renda Cagliari una città internazionale e ospitare eventi all'altezza della vittà ma che sia un contesto di riscatto per un quartiere quello di Sant'Elia che ha sofferto per troppo tempo. Non credo ai ghetti e vada profondamente cambiate l'urbanistica del quartiere ridando dignità alle persone”. Lo ha detto Alessandra Todde (Campo largo), neo-presidente della Regione Sardegna nella conferenza stampa dopo la vittoria elettorale. (Rsc)