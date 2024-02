Roma: Nanni (CC), modificare legge su propaganda elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho scritto ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che venga rivista la legge sulla propaganda elettorale per l'abolizione delle plance elettorali, strumenti di comunicazione ormai anacronistici e poco utilizzati che creano problemi alla città in termini di decoro, sicurezza ed accessibilità. Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e presidente della Commissione capitolina Speciale Giubileo 2025. "Ricordo che solo in occasione delle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale del 12 e 13 Febbraio 2023, su tutto il territorio comunale di Roma sono stati posizionati oltre cinquemila bandoni elettorali, su marciapiedi e strade della nostra città. Da anni mi batto affinché questa pratica ormai desueta ma anche dispendiosa per l'amministrazione venga eliminata", aggiunge. (segue) (Com)