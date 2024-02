Roma: Nanni (CC), modificare legge su propaganda elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordo che lo scorso aprile - prosegue Nanni - è stata approvata in consiglio comunale la mozione che ho presentato per chiedere al Ministero dell'Interno di rivedere questo sistema anacronistico che prevede l'installazione di plance elettorali arrugginite, che non utilizza nessuno, che deturpano i marciapiedi e le strade, riducendo gli spazi per camminare e che sono un costo per l'amministrazione pubblica e quindi per i cittadini. La tecnologia ci consente di utilizzare strumenti di propaganda elettorale innovativi e più veloci, come internet, i social network, gli organi di informazione on line e la posta elettronica, oltre ai mass media e le emittenti televisive e radiofoniche. Installare migliaia di plance con impalcature in ferro, oltre che essere un dispendio inutile di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per altre necessità, rendono inaccessibili e pericolosi i marciapiedi sui quali vengono installati presentandosi in alcuni casi come vere e proprie barriere architettoniche per i disabili. Continuerò a seguire questa vicenda – conclude Nanni – affinché questa assurda e obsoleta pratica venga rimossa anche in vista del Giubileo in occasione del quale la città deve farsi trovare pronta ad accogliere i milioni di turisti che arriveranno anche dal punto di vista del decoro urbano e dell'accessibilità". (Com)