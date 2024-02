Arabia Saudita: ministro Interno, sette persone giustiziate per reati di "terrorismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha giustiziato sette persone per "aver fondato e finanziato organizzazioni ed entità terroristiche". Lo ha reso noto oggi il ministro dell'Interno saudita in una dichiarazione ufficiale, spiegando che le sette persone sono state condannate per "aver adottato un approccio terroristico che invita allo spargimento di sangue, per aver fondato e finanziato organizzazioni ed entità terroristiche, e per aver comunicato e trattato con loro con l'obiettivo di sconvolgere la sicurezza e la stabilità della società (saudita), e mettere in pericolo l'unità nazionale" del Regno. Nella dichiarazione, viene indicato che le persone giustiziate - di cui non si conosce la nazionalità - sono: Ahmed bin Saud bin Saghir al Shammari; Ahmed bin Saud bin Saghir al Shammari; Saeed bin Ali bin Saeed al Wadaei; Abdulaziz bin Obaid bin Abdullah al Shahrani; Awad bin Mushbib bin Saeed al Asmari; Abdullah bin Hamad bin Majul al Saidi; Mohammed bin Haddad bin Ahmed bin Mohammed; e Abdullah bin Hajis bin Ghazi al Shammari. In Arabia Saudita, sono state effettuate 29 esecuzioni dall'inizio di quest'anno, mentre si sono registrate 170 nel 2023. (Res)