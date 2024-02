Francia: Parigi, metropolitana non si fermerà piu per eventuale malessere passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I treni della metropolitana di Parigi non si fermeranno più in caso di malore dei passeggeri Lo ha detto la presidente della regione parigina dell'Ile-de-France e dell'operatore Ile-de-France Mobilités, Valerie Pecresse, all'emittente televisiva "BfmTv". Pecresse ha parlato di una "dottrina assurda". In questi ultimi mesi nei trasporti pubblici di Parigi si sono registrati forti disagi a causa dei tanti malori dei passeggeri.(Frp)