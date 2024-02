Cultura: scoperta a Roma parte della Porticus Minucia, quadriportico di epoca repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’importante scoperta archeologica, un esempio di valorizzazione, una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato: è il ritrovamento di una parte della Porticus Minucia, avvenuto durante i lavori a Palazzo Lares Permarini in via delle Botteghe Oscure 46 a Roma. Il ritrovamento è un ulteriore tassello alla conoscenza del grandioso quadriportico costruito in epoca repubblicana, che abbracciava l’area del Campo Marzio dove avvenivano le cosiddette "frumentationes" ovvero le distribuzioni gratuite di grano alla plebe. La scoperta archeologica ha permesso di ricostruire l’aspetto della Porticus Minucia in modo estremamente attendibile, come mai accaduto prima d’ora. La realizzazione di un modello tridimensionale del monumento ha consentito inoltre di individuare la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. (segue) (Rer)