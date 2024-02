Cultura: scoperta a Roma parte della Porticus Minucia, quadriportico di epoca repubblicana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le informazioni fornite dallo scavo, insieme a quelle desunte dai rinvenimenti precedenti, hanno permesso di ricostruire l’aspetto della Porticus Minucia con un grado di affidabilità e precisione mai raggiunto finora e la realizzazione di un modello tridimensionale del monumento con la sua esatta collocazione rispetto all’odierno tessuto urbano. Nell’immobile, che ospiterà il Radisson Hotel, al piano interrato saranno visitabili i resti archeologici illustrati mediante un video multimediale che propone la ricostruzione tridimensionale della Porticus Minucia. Lo scavo, effettuato tra maggio e luglio del 2020, è stato diretto dall’archeologa della Soprintendenza Marta Baumgartner, che ha spiegato: "La scoperta è per noi motivo di orgoglio perché, per la prima volta, vediamo i muri della Porticus Minucia in elevato e le decorazioni marmoree che li impreziosivano: possenti blocchi di tufo uniti da grappe e rivestiti, almeno nella parte inferiore con lastre di marmo. Un secondo dato importante è la collocazione del limite orientale della Porticus Minucia, noto ma ora posizionato in modo esatto". (segue) (Rer)