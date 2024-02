Cultura: scoperta a Roma parte della Porticus Minucia, quadriportico di epoca repubblicana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritrovamento conferma che "Roma non finisce mai di meravigliarci e regalare sempre nuovi elementi di conoscenza agli studiosi che potranno poi approfondire questo ritrovamento", ha detto Daniela Porro, soprintendente speciale di Roma durante la presentazione di stamattina. "Il restauro di questo edificio Lares Permarini, in via delle Botteghe Oscure, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, la società Finint Investments e la Soprintendenza speciale di Roma che ha seguito i lavori in alta sorveglianza - ha aggiunto - ha consentito di portare alla luce un monumento che era conosciuto, ma straordinariamente importante e cioè un tratto della Porticus Minucia che era un grande quadriportico del primo secolo dopo Cristo che veniva utilizzato per distribuire il grano alla plebe". (segue) (Rer)