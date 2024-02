Cultura: scoperta a Roma parte della Porticus Minucia, quadriportico di epoca repubblicana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre si tratta "di un edificio di grandissime dimensioni - ha sottolineato Porro - con al centro una sorta di piazza con fontane e anche un tempio che si conosce perché il tracciato sulla forma Urbis Romae e quindi è stato studiato ne conosciamo anche dei tratti al di sotto di Crypta Balbi che una delle sedie del Museo Nazionale Romano, però qui è straordinariamente affascinante e importante perché abbiamo intanto due grandi blocchi di peperino con le tracce delle grappe in ferro e poi soprattutto ritroviamo la decorazione marmorea che in genere nei monumenti antichi non si trova perché nel corso dei secoli, nel Medioevo, nel Rinascimento, gli elementi decorativi più preziosi come i marmi e qui parliamo di un cipollino e poi marmi colorati venivano riutilizzati spogliati e riutilizzati poi per le decorazioni negli edifici successivi. È anche bello - ha concluso la soprintendente - che tutto questo sia stato scoperto ma venga poi messo a disposizione dei fruitori dell'albergo e del pubblico attraverso una valorizzazione che consente appunto di vedere questo luogo così particolare e della Roma antica anche molto ben spiegato attraverso un video che è stato realizzato grazie agli approfondimenti e agli studi degli archeologhi". (segue) (Rer)