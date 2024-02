Cultura: scoperta a Roma parte della Porticus Minucia, quadriportico di epoca repubblicana (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per un operatore economico "che fa un investimento importante come abbiamo fatto in questo albergo normalmente il ritrovamento di un reperto archeologico può essere visto purtroppo come un problema perché allunga i tempi di investimento ed è inutile negarlo", ha detto Mauro Sbroggiò, amministratore delegato Finint Investments. "Però devo dire che qui abbiamo avuto modo di collaborare con la Soprintendenza speciale di Roma, rapida sensibile attenta - ha aggiunto Sbroggiò - e abbiamo trasformato un potenziale problema di investimento in una grande opportunità che ha valorizzato un immobile importante che è al centro della città eterna. L'immobile è magnifico e lo abbiamo ristrutturato con di grande sensibilità agli aspetti storici però questa, come dicevo poco fa, è veramente la ciliegina sulla torta, è un qualcosa di straordinario che richiama all'origine storica del luogo in cui ci troviamo e che quindi valorizzerà ancora di più il nostro investimento e il tutto grazie a una magnifica collaborazione tra un investitore privato e una soprintendenza attenta e sensibile. Non solo i frequentatori dell'albergo avranno accesso a questi luoghi ma anche il normale turista che viene in visita alla città che potrà avere accesso a una rampa di scale e vedrà questa magnificenza", ha concluso. (Rer)