- In Mali “una famiglia italiana è stata liberata con un’operazione condotta con incredibile efficacia da funzionari italiani che hanno operato in un contesto difficile. Voglio esprimere il mio sollievo per il buon esito di questo lungo rapimento”. Lo dichiara il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito alla liberazione in Mali della famiglia Langone. (Rem)