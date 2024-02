Speciale difesa: Africa, ministro Difesa Tunisia, nostra Aeronautica possibile hub regionale per addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica tunisina può diventare un hub regionale per l’addestramento delle Forze aeree africane. Lo ha detto il ministro della Difesa tunisino, Imed Memmich, nel suo discorso inaugurale del 13esimo Simposio dell’Associazione dei capi di Stato maggiore delle Forze aeree africane. Memmich ha evidenziato i miglioramenti dell’Aeronautica tunisina nell'addestramento, nella sorveglianza aerea, nello sviluppo dell'intelligence e nel volo tattico notturno. "La flotta di aerei militari è stata rafforzata", ha detto il ministro, così come “la competenza del personale militare nell'unificare i metodi di lavoro e nell'affrontare le sfide sulla base dell'esperienza pratica". Memmich ha inoltre affermato che “i Paesi africani si trovano oggi ad affrontare le stesse sfide in termini di sicurezza e stabilità, da qui la necessità di adottare un metodo di formazione unificato in linea con gli standard internazionali”. Il ministro ha poi ribadito l'intenzione della Tunisia di “creare scuole militari e centri di addestramento destinati agli eserciti dei Paesi vicini e non”. Il Simposio, che vede la partecipazione di oltre 40 capi di Stato maggiore delle Forze aeree africane, si concluderà l’1 marzo. (Tut)