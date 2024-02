Roma: Dils advisor in operazione di vendita del nuovo centro di Deloitte a via Veneto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dils ha agito in qualità di advisor nell’operazione di vendita del prestigioso immobile sede del nuovo headquarter di Deloitte, sito in via Vittorio Veneto 89, nel cuore del centro storico di Roma. Lo riferisce una nota della società Dils. L’asset, di proprietà di Areef 1 Sicaf Spa, interamente partecipata da Ardian, società leader a livello mondiale negli investimenti in private markets, e gestita da Prelios Sgr, tra le principali Sgr italiane immobiliari e mobiliari, è stato venduto a Deka Immobilien - si legge nella nota -, una delle maggiori società di investimento immobiliare attive a livello europeo, tramite un fondo italiano gestito da Iq Eq. Dils già nel 2021 aveva contributo alla valorizzazione dell’asset grazie alla conclusione della locazione di questo trophy asset a Deloitte, che ha recentemente inaugurato la sua nuova sede romana ospitando le oltre 2.600 persone operative sulla capitale, finora dislocate in diverse sedi. L'operazione rappresenta una delle più importanti transazioni mai effettuate nel settore uffici a Roma, confermando il forte appeal dei trophy asset posizionati nelle migliori location e conformi ai più elevati criteri Esg. L’immobile, originariamente progettato nel 1928 dall’architetto milanese Carlo Broggi in stile neoclassico, occupa una superficie circa 23.000 metri quadri distribuiti su 12 piani (8 fuori terra e 4 piani interrati) e un rooftop panoramico.(Rer)