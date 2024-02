Aspi: Figliuolo visita sede, "qui per elogiare professionalità e impegno società" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo ingente dispiegamento ha consentito di riaprire il tratto in breve tempo. L'incontro è stato anche occasione per la firma dell'atto formale di donazione promossa da Autostrade per l'Italia e i suoi dipendenti a favore delle popolazioni colpite dalla stessa alluvione, devoluta al Commissario straordinario, dimostrando piena vicinanza alle comunità. In quei giorni il gruppo ha inoltre previsto molteplici iniziative, in pieno accordo con le sigle sindacali, come le 40 ore di permesso retribuite per tutto il personale impegnato concretamente in attività di volontariato a supporto dei territori interessati. "Aspi collabora attivamente con la Struttura commissariale e partecipa, assieme agli altri gruppi concessionari, al gruppo di lavoro interministeriale e interistituzionale per la predisposizione del piano speciale di contrasto alle situazioni di dissesto idrogeologico", ha detto il generale Figliuolo. "Ricordo lo sforzo eccezionale sul tratto dell'A14, tra Faenza e Forlì, un impiego di risorse altamente qualificate e specializzate, che ha consentito di riaprire il tratto autostradale con interventi in somma urgenza per circa 7,5 milioni di euro e avviare una complessa progettazione, in fase di ultimazione, per la definitiva messa in sicurezza dell'infrastruttura". (segue) (Com)