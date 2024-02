Aspi: Figliuolo visita sede, "qui per elogiare professionalità e impegno società" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario ha ringraziato la presidente Elisabetta Oliveri, l'Ad Roberto Tomasi e tutti i dipendenti di Aspi per la donazione odierna: "siete la conferma che la solidarietà è l'anima della nostra italianità". "La squadra Aspi è sempre a disposizione per la gestione delle emergenze, a pieno supporto dei territori", ha affermato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, che ha aggiunto: "Ringrazio il generale Figliuolo per la sua visita e il proficuo confronto in materia di formazione, gestione e prevenzione dei rischi: la nostra rete ha un ruolo centrale per il Paese e questo incontro rafforza ancor di più la sinergia tra le nostre realtà. Ringrazio inoltre le donne e gli uomini del nostro Gruppo che, ancora una volta, con il loro lavoro e la loro determinazione, ci hanno resi orgogliosi di far parte di questa grande azienda". (Com)