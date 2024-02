Smog: Moratti, sarebbe importante una posizione dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche una posizione del Governo, ma anche dell’Europa, sarebbe importante. L’emergenza smog, tenuto conto che Milano è in una situazione geografica certamente non favorevole come la Pianura Padana, va affrontata in maniera sistemica".Lo ha detto Letizia Moratti a margine della presentazione della terza edizione del progettò Genesi. arte e diritti umani, rispondendo in merito alla situazione dell'inquinamento dell'aria in Lombardia. La Regione Lombardia "aveva chiesto, - ha ricordato - quando io ero in Regione, di venirci incontro con misure di sostegno e l’Europa non l’aveva fatto. Va fatta un’azione di sistema". Moratti ha ribadito che "non basta una misura di restrizione del traffico", ma è necessario un intervento "nel ricambio delle caldaie, piantando molti alberi, anche su una migliore mobilità pubblica". A tal proposito ha spiegato che " è chiaro che se il biglietto dei mezzi pubblici aumenta si va in controtendenza rispetto a quello che dovrebbe essere fatto". "Ci sono invece esempi positivi in Olanda e in Danimarca dove è stato dimezzato il costo del biglietto e il traffico auto è diminuito. Questa è una delle misure che andrebbe presa", ha concluso. (Rem)