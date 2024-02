Roma: Battaglia-Palmieri (Pd), gestione chiosco Parco Monte Ciocci è risposta a periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benissimo l'affidamento, a seguito di bando pubblico, del chiosco di Parco Monte Ciocci: una richiesta fortemente voluta dal territorio cui abbiamo dato sostegno e fiducia convocando in loco alcuni mesi fa le commissioni capitoline Cultura e Ambiente. Così in una nota i consiglieri comunali Pd Erica Battaglia e Gianmarco Palmieri, presidenti delle commissioni Cultura e Ambiente di Roma Capitale. "In quell'occasione - aggiungono - fummo tutti rassicurati su un percorso di affidamento e sulla fine dei lavori. Cosa che è avvenuta e che restituisce dignità ad una periferia ricca di opportunità. Il chiosco, realizzato nel 2013 quando venne aperto il Parco, era abbandonato. Oggi viene affidato per 6 anni, garantendo servizi di caffetteria, pulizia dell'area, accesso ai servizi igienici, attività di animazione territoriale: la risposta giusta ad un territorio che non ha mai spento il faro su questa ferita, richiedendo con forza che quel chiosco fosse punto di riferimento sociale, culturale e ambientale. Ringraziamo i consiglieri e gli assessori municipali che ci hanno accompagnato in questo percorso, l'assessora Alfonsi e gli uffici competenti del Dipartimento: è un risultato collettivo di cui dobbiamo essere fieri e anche felici". (Com)