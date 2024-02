Mali: palazzo Chigi, liberati tre connazionali sequestrati nel 2022, oggi il rientro a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio della famiglia - continua palazzo Chigi - è stato reso possibile "grazie all’intensa attività avviata dall’Aise, di concerto con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, fin dall’immediatezza del sequestro, e in particolare grazie ai contatti dell'Agenzia con personalità tribali e con i servizi di intelligence locali. Nonostante la lunga prigionia, i componenti della famiglia Langone godono di buone condizioni di salute. Il loro rientro in Italia è previsto per oggi a Roma", conclude. (Com)