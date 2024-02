Russia-Ucraina: Shoigu, Kiev perde oltre 800 militari ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina perde più di 800 militari e 120 unità di varie armi in media al giorno dall'inizio dell'anno. E' quanto ha detto il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in una riunione con la leadership militare. "Come risultato delle azioni decisive e attive del nostro personale militare, il potenziale di combattimento delle forze armate ucraine sta diminuendo. In media, dall'inizio dell'anno, il nemico ha perso più di 800 persone e 120 unità di varie armi, anche di fabbricazione straniera, ogni giorno", ha riferito Shoigu. Il ministro ha aggiunto che, in totale, l'Ucraina ha perso più di 444 mila soldati dall'inizio dell'operazione militare speciale nel 2022. (Rum)