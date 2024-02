Nigeria: caro-vita, sindacati avviano sciopero di due giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria, prima economia del continente, sta attualmente attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi anni, con il valore della valuta locale che è crollato al minimo storico e molti residenti che lottano per permettersi i beni di prima necessità. Ciò fa seguito al recente aumento dei prezzi alimentari, alle difficoltà economiche e alle sacche di insicurezza registrate a livello nazionale. Di recente la presidenza ha criticato i governatori, rinfacciando loro il mancato pagamento degli stipendi, delle pensioni e del salario minimo di 30 mila naira (18,3 euro) l'ora. Numerose proteste erano scoppiate in diverse parti del Paese a causa dell'alto costo della vita, le più partecipate delle quali si sono svolte negli Stati di Niger, Kano, Kogi e Ondo. Le proteste sono esplose dopo la decisione del presidente Tinubu di tagliare i sussidi sul carburante e l'annuncio di applicare un'analoga misura su quelli dell'energia, come richiesto dall'Fmi. (Res)