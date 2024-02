Cina-Serbia: ministero Esteri Pechino non conferma visita di Xi a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Cina non conferma per ora una visita in Serbia da parte del presidente Xi Jinping entro l'anno. Durante la conferenza stampa odierna a Pechino, la portavoce del dicastero, Mao Ning, si è limitata a riaffermare "l'amicizia di ferro" che lega i due Paesi e la "solida fiducia politica". "La Cina tiene in grande considerazione le relazioni con la Serbia, con cui è pronta a lavorare per consolidare gli scambi a tutti i livelli e per innalzare il partenariato strategico globale a nuove altezze", ha aggiunto. La visita in Serbia di Xi è stata anticipata dall'omologo Aleksandar Vucic durante la cerimonia organizzata in occasione della fine del Capodanno lunare alla presenza dell'ambasciatore cinese a Belgrado, Li Ming. Vucic ha sostenuto di aver avuto la conferma della visita di Xi in una conversazione con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, senza però poter indicarne le date. Il capo dello Stato ha quindi affermato che i rapporti tra Serbia e Cina hanno acquisito "una nuova qualità" grazie agli sforzi congiunti in quasi tutti i settori e che si trovano "al massimo storico". "L'accordo di libero scambio firmato di recente con la Repubblica popolare cinese è estremamente importante per l'ulteriore rafforzamento della cooperazione, soprattutto sul fronte economico", ha detto Vucic. (Cip)