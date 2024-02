Russia: dissidente Orlov condannato a due anni e mezzo di reclusione per vilipendio forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale Golovinskyj di Mosca ha condannato il difensore dei diritti umani russo Oleg Orlov a due anni e mezzo di reclusione con l'accusa di diffusione di informazioni false sull'esercito. A renderlo noto l'agenzia di stampa "Ria Novosti". In precedenza, il pubblico ministero ha chiesto per Orlov due anni e 11 mesi di reclusione, mentre la difesa ha insistito sull'assoluzione. Orlov, riconosciuto in Russia come agente straniero, non ha ammesso la colpa e ha rifiutato di testimoniare. (Rum)