Sardegna: Moratti, candidatura non sufficientemente forte

- La coalizione del centrodestra "ha superato quella del centrosinistra, evidentemente è stato un problema più legato a una candidatura che evidentemente non è stata sufficientemente forte". Lo ha detto Letizia Moratti a margine della presentazione della terza edizione del progettò Genesi. arte e diritti umani, in merito alle elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria di Alessandra Todde, candidata del centrosinistra. "Comunque - ha continuato - il centrodestra è uscito con una percentuale di voti maggiori rispetto a quelli del centrosinistra". A chi le ha chiesto se potessero esserci delle ripercussioni sul Governo ha risposto che "no, sono elezioni locali certamente da non sottovalutare, ogni sconfitta può essere un elemento di riflessione per migliorare la propria proposta politica". (Rem)