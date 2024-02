Vigili fuoco: Prisco, auguri a una vera eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da 85 anni i Vigili del Fuoco sono lì dove serve il loro aiuto. “Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è una eccellenza tutta italiana: professionalità assoluta, cuore e spirito di solidarietà e sacrificio sono caratteristiche che ne fanno da 85 anni un punto di riferimento per tutti, in Italia e all'estero”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, in occasione dell'anniversario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. “In ogni piccola e grande emergenza, in caso di calamità naturali, possiamo contare su donne e uomini che operano senza risparmio con un'unica missione: la sicurezza dei cittadini e dei loro beni e la tutela del patrimonio naturale e culturale", aggiunge. (Rin)