Smog: Maione, in Lombardia lo stato di calamità non è perseguibile, chi lo chiede scredita lavoro

- Lo stato di calamità per lo smog “non è perseguibile dal punto di vista normativo, ci vuole l'evento calamitoso. In più, chi chiede una cosa del genere non vuole bene alla Lombardia e scredita il lavoro che stanno facendo le nostre imprese, le nostre attività agricole, la Regione e le istituzioni di ogni colore politico”. Lo ha detto l’assessore regionale all'Ambiente Giorgio Maione a margine della seduta straordinaria del Consiglio regionale con dibattito sulle azioni della Regione in materia di qualità dell'aria. Allora “20 anni fa, quando le emissioni erano il 40 per cento peggori di adesso, cosa avremmo dovuto chiamare, l'esercito? Chi invoca lo stato emergenza fa male alla Lombardia”, anche perché “noi stiamo continuando a investire e a far sì che i nostri cittadni lombardi possano cambiare i veicoli, immetteremo risorse per ammodernare gl impianti di riscaldamento e per il salto tecnologico in agricoltura, questa è la linea: mettere risorse giorno per giorno affinché il cambiamento sia possibile”. I risultati “raggunti negli ultimi 20 anni ci fanno dire che la strada imboccata da Regione Lombardia è quella corretta”, ha continuato l’assessore, ricordando come non sia “un caso” che “la media annuale di Pm10 e Pm2,5 non ha superato il limite in alcuna stazione”, poi “se guardiamo i dati degli ultimi 20 anni i risultati e gli sforzi parlano da soli, con i giorni di sforamento a Milano che sono passati da 163 giorni a 49 giorni, in una linea sempre discendente”, ha concluso Maione. (Rem)