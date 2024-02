© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele: 7 milioni al voto per le elezioni in 197 comuni e 45 consigli regionali - Sono sette milioni i cittadini israeliani che sono chiamati oggi alle urne per le elezioni delle autorità in 197 comuni e 45 consigli regionali. Originariamente, le elezioni municipali erano state indette per il 31 ottobre 2023 ma, a causa dello scoppio della guerra nella Striscia di Gaza, le autorità hanno stabilito un rinvio. La guerra a Gaza è responsabile del voto fuorisede di circa 400 mila cittadini israeliani a causa dell'insicurezza vicino al confine con l'enclave palestinese. Secondo le stime riportate dal quotidiano "Times of Israel", il flusso alle urne alle 10 di oggi sarebbe del 3,9 per cento, in calo rispetto al 5,3 per cento del 2018, anno in cui si è raggiunto la percentuale record del 59,5. Le elezioni municipali in Israele sono considerate dalla popolazione ebraica meno rilevanti rispetto alle elezioni nazionali – circa il 59 per cento vota alle municipali mentre il 71 per cento alle nazionali -, in quanto l'autonomia decisionale a livello comunale è limitata dall'accentramento dei poteri dei vari governi che si sono succeduti negli ultimi decenni. Il dato si ribalta se si parla della popolazione araba, che rappresenta un quinto di quella in Israele: solo il 50 per cento vota alle nazionali mentre l'80 per cento alle municipali. (segue) (Res)