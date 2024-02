© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: forze armate Giordania sganciano aiuti umanitari sulle coste della Striscia - Le forze armate della Giordania hanno sganciato per via aerea aiuti umanitari lungo la costa della Striscia di Gaza per la popolazione palestinese. Lo riporta l'emittente televisiva pubblica giordana “Al Mamlaka”. Le forniture sono state trasportate ieri da quattro aerei C130, di cui uno appartenente alle forze francesi. Gli aiuti comprendono prodotti alimentari, tra cui pasti pronti ad alto valore nutrizionale. Il generale giordano di brigata Mustafa al Hiyari ha spiegato in una conferenza stampa che questa operazione rientra nell’ambito del ponte aereo aperto lo scorso novembre dall’Aviazione reale e che gli aiuti continueranno fino a quando non finirà la guerra nella Striscia di Gaza. (Res)