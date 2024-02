© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Interno, gravi minacce di sicurezza nel Sahel e nel Sahara - La regione del Sahel e del Sahara "fronteggia gravi minacce securitarie che hanno indebolito la sua situazione securitaria, trasformandola in un terreno fertile per i gruppi terroristici e le organizzazioni criminali transnazionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno, degli enti locali e della pianificazione regionale dell'Algeria, Brahim Merad, nel suo intervento alla 41esima sessione del Consiglio dei ministri della Lega Araba tenuta ieri a Tunisi. Merad ha ribadito come le sfide alla sicurezza del mondo arabo proseguono da oltre 70 anni, riferendosi esplicitamente alle sofferenze del popolo palestinese e all'inazione della comunità internazionale. In questo contesto, il ministro ha ricevuto il pieno sostengo del Consiglio dei ministri della Lega Araba per la mozione di un cessate il fuoco presentata in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando "la necessità di continuare a intensificare i nostri sforzi comuni per fermare la macchina della guerra, mettere fine alle sofferenze del popolo palestinese e preservare i suoi diritti legittimi". (segue) (Res)