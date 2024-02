I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Procura annuncia arresto della “mente” degli attacchi terroristici del 2018 - La Procura generale della Libia ha ordinato la custodia in carcere di un uomo considerato responsabile degli attentati terroristici che hanno preso di mira la sede del ministero degli Affari esteri, dell'Alta commissione elettorale nazionale e della National Oil Corporation (Noc) nel 2018. La magistratura libica riferisce che gli agenti del Servizio di deterrenza per la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata (Rada) hanno raccolto prove sugli attacchi armati che hanno causato la morte di 17 persone che lavoravano in istituzioni statali. Le indagini hanno portato a scoprire e arrestare la “mente” dietro al piano degli attentati nella città di Tripoli: l'imputato, il cui nome non viene mai rivelato, era coinvolto nella preparazione delle armi, delle munizioni e degli esplosivi necessari per effettuare attacchi armati, nella facilitazione degli spostamenti degli autori materiali dell’assalto e nel coordinamento delle missioni di attacco alle sedi governative. (segue) (Res)