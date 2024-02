I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Giappone fornisce 1,6 milioni di dollari per aree colpite da ciclone Daniel - L’ambasciata giapponese a Tripoli ha annunciato uno stanziamento di 1,6 milioni di dollari per sostenere le operazioni del Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) mirate a fornire assistenza umanitaria nelle aree colpite dalle inondazioni nella Libia orientale. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, l'ambasciata giapponese ha dichiarato che questo finanziamento mira a sostenere la fornitura di servizi sanitari primari di emergenza e forniture alimentari essenziali, garantendo il soddisfacimento dei requisiti critici di assistenza sanitaria (acqua, servizi igienici, sterilizzazione), protezione dell'infanzia, necessità di emergenza e servizi di protezione dell'infanzia nelle aree colpite dal ciclone subtropicale Daniel a settembre. L'ambasciata ha evidenziato che questo nuovo impegno aumenta il totale del contributo del Giappone a sostegno delle aree colpite dalle inondazioni nella Libia orientale, erogato attraverso l'Unicef, a 2,6 milioni di dollari. (segue) (Res)