I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba approva sussidio di 400 euro per i figli dei “martiri” - Il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha annunciato l'assegnazione di un sussidio finanziario ai "figli dei martiri", ossia ai familiari dei combattenti e dei militari caduti o gravemente feriti, che hanno raggiunto la maggiore età. Tale sussidio ammonta a 2.112 dinari, circa 400 euro, corrispondenti al 40 per cento dello stipendio relativo al grado militare più alto. Questa disposizione è contenuta nella risoluzione numero 90 del 2024, di cui una copia è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell'Unione generale libica per le associazioni e le organizzazioni delle famiglie dei martiri e delle persone scomparse. (segue) (Res)