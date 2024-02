© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied incontra premier Hachani, al centro progetti su riconciliazione penale - Nel corso di un incontro con il premier Ahmed Hachani, il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha ribadito la necessità di accelerare la formazione di un comitato di riconciliazione penale, "affinché i fondi saccheggiati, sia in patria che all'estero, possano essere restituiti alla popolazione". Come riferito dalla presidenza, l'incontro ha riguardato in particolare alcuni progetti di decreto legge che saranno presentati al prossimo Consiglio dei ministri. Secondo la stessa fonte, il presidente ha sottolineato "la necessità che coloro che saranno nominati si assumano la piena responsabilità di esaminare i dossier che verranno loro presentati prima che vengano presentati al Consiglio di sicurezza nazionale per approvare l'importo della liquidazione, aumentarlo o respingerlo, come prevede la legge". Il capo dello Stato ha ribadito che "per chiunque voglia restituire integralmente il denaro del popolo, le porte della riconciliazione saranno aperte, e chiunque scelga una strada diversa dalla riconciliazione dovrà assumersi la sua piena responsabilità davanti alla magistratura". (Res)