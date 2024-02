I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kenya-Etiopia: premier Ahmed atteso in queste ore a Nairobi - Il primo ministro etiope Abiy Ahmed è atteso in queste ore a Nairobi per una visita di Stato che sarà focalizzata sulle relazioni bilaterali e sulle opportunità di sviluppo del porto keniota di Lamu. Ne parla oggi il quotidiano "The East African", che già ieri aveva anticipato la notizia citando fonti diplomatiche ed osservando che la visita del premier etiope segna un miglioramento nelle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Secondo le fonti, il premier etiope sarebbe rimasto scontento dalla decisione di Ruto di nominare, senza consultarlo, il suo predecessore Uhuru Kenyatta come mediatore nel conflitto del Tigrè, concluso nel novembre del 2022 dopo due anni di combattimenti. Kenyatta ha mediato nel conflitto, sotto l’egida dell'Unione africana, insieme con l’ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo e l’ex presidente sudafricano Phumzile Mlambo-Ngcuka, contribuendo a raggiungere l'accordo di pace firmato a Pretoria tra il governo etiope e il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Da Nairobi sostengono tuttavia che Ruto abbia cercato di lavorare su questo malcontento, dapprima effettuando il suo primo viaggio all'estero da presidente proprio ad Addis Abeba, poi insistendo frequenti comunicazioni diplomatiche per chiarire un atteggiamento di riguardo nei confronti del Paese del Corno d'Africa. (segue) (Res)