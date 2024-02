Imprese: Intesa Sanpaolo lancia programma "Crescibusiness Progettiamo Sostenibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le autocandidature giunte entro il 31 maggio 2024 saranno selezionate le più attente ad alcuni parametri Esg, quali: la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti; la quota di presenza femminile, anche in posizioni manageriali; le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti; la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio, anche in ambito di micro-filiera. Grazie al contributo di partner di prestigio - Cerved, Intrum, Regalgrid con la collaborazione di Monitor Deloitte e il supporto di Visa – le aziende che parteciperanno al programma “CrescibusinessProgettiamo Sostenibile” saranno inserite in un percorso di crescita nei tre ambiti Esg - ambientale, sociale e di governance - oltre a beneficiare di attività di informazione e workshop. Pensati per loro anche prodotti dedicati come la nuova linea di soluzioni di investimento S-Loan Progetti Green, per pianificare e realizzare investimenti in sostenibilità, anche supportate dal Fondo di Garanzia. “Crescibusiness Progettiamo Sostenibile” si colloca nel più ampio piano nazionale “Crescibusiness” di Intesa Sanpaolo, che mette a disposizione delle piccole aziende del turismo, del commercio e dell’artigianato, 5 miliardi di euro per interventi di sviluppo verso digitalizzazione, sostenibilità e innovazione. (segue) (Com)