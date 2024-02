Imprese: Intesa Sanpaolo lancia programma "Crescibusiness Progettiamo Sostenibile" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa prosegue la positiva esperienza di “Digitalizziamo”, prima edizione di questo programma dedicata all’innovazione tecnologica, che nel 2023 ha registrato oltre 2000 candidature e premiato i progetti virtuosi di 120 aziende. “La vitalità delle aziende è il vero motore dell’economia dei territori e del Paese, per questo abbiamo identificato nel tempo un programma di sviluppo per ogni segmento imprenditoriale, dalle realtà più piccole alle imprese mature”, commenta Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, che aggiunge: “Tra le 800 mila piccole aziende che serviamo rileviamo tantissimi esempi virtuosi che già oggi considerano la sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e per le persone un fattore determinante per la propria crescita e competitività. Ad esse, nell’ultimo triennio, abbiamo erogato oltre 14 miliardi, coniugando il servizio di eccellenza della prima banca italiana al legame con gli imprenditori e con i territori in cui operano”. (Com)