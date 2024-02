Sardegna 2024: Bonetti (Az-Per), complimenti a Todde, grazie a Soru per coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- "Complimenti e buon lavoro a Alessandra Todde, prima donna presidente della Sardegna. Grazie a Renato Soru per essersi messo in gioco con grande coraggio e determinazione". Lo scrive su X la vicecapogruppo di Azione - Per - Renew Europe alla Camera, Elena Bonetti.(Rin)