Ue: "Handelsblatt", Commissione chiede aumento acquisti armi da industrie europee

- Gli Stati membri devono aumentare gli acquisti di armi dalle aziende per la difesa dell'Ue, al fine di ridurre la dipendenza dalle importazioni da altri mercati. È quanto la Commissione europea afferma nella bozza della sua strategia per promuovere l'industria della difesa dell'Ue, visionata dal quotidiano "Handelsblatt". In particolare, nel documento si legge: "Gli Stati membri dovrebbero invertire l'attuale tendenza ad acquistare la stragrande maggioranza dei loro sistemi di difesa da fornitori industriali non europei". Inoltre, l'Ue "deve migliorare rapidamente la propria preparazione in materia di difesa". Tra l'altro, la Commissione europea prevede di avviare un nuovo programma di finanziamento che prevede l'esenzione dall'Iva dell'equipaggiamento militare acquistato in maniera congiunta dagli Stati membri. Tuttavia, secondo "Handelsblatt", la Nato osserva con scetticismo questo progetto, giudicando errata una separazione dell'Ue dal mercato degli armamenti degli Stati Uniti. Sarebbe, invece, importante rafforzare la cooperazione transatlantico nel settore della difesa. (Geb)