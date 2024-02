Sardegna 2024: Confartigianato, auguri di buon lavoro al neo-presidente della Regione Todde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri al nuovo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Li formula Confartigianato Imprese Sardegna, a nome degli oltre 34mila imprenditori artigiani sardi, invia gli auguri alla neo Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde per il lavoro che la attenderà nei prossimi anni. Il presidente e il segretario di Confartigianato, Fabio Mereu e Daniele Serra, ricordano come la neo Governatrice abbia condiviso e sottoscritto le priorità delle piccole imprese presentate dall’Associazione Artigiana attraverso il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna con il quale gli artigiani sardi hanno chiesto alla politica regionale un solido e tangibile sostegno all’Artigianato sardo, per posizionarlo al centro delle strategie di sviluppo della Sardegna, con l’obiettivo di riconoscere il ruolo cruciale dell'imprenditore artigiano. Il “patto”, da onorare nel corso del mandato elettorale, comprende sette punti chiave: trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. L’operato del futuro Presidente e del futuro Consiglio Regionale, rispetto agli impegni, verrà monitorato dal team della ChainFactory srl, spin-off accademico dell'Università di Cagliari guidato dal Professor Alessandro Spano. (segue) (Rsc)