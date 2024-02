Sardegna 2024: Confartigianato, auguri di buon lavoro al neo-presidente della Regione Todde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro con Confartigianato Sardegna, avvenuto a metà febbraio, la Todde, si impegnò a sostenere lo sviluppo dell'artigianato, sottoscrivendo il “Manifesto”, sottolineò come le imprese sarde, soprattutto quelle artigiane, grazie alla loro capacità di innovare e di stare al passo con le nuove tecnologie, nei prossimi anni potranno avere la possibilità di competere con i mercati di tutto il mondo. Per questo sarà fondamentale puntare sia sulle leggi di settore, sia sulla formazione, condizioni che potranno permettere una solida crescita di tutto il sistema imprenditoriale isolano. “Siamo ottimisti rispetto al lavoro che ci sarà da fare anche se, non lo nascondiamo, il percorso di crescita della Sardegna sarà irto di difficoltà – affermano Mereu e Serra – ora aspettiamo di venir convocati per un primo confronto, appena avverrà l’insediamento ufficiale”. “E’ necessario, al più presto, dare un nuovo governo all’isola – continuano Presidente e Segretario - e affrontare le criticità che da troppo tempo sono un freno e un fardello per il nostro sistema regionale”. “Aspettiamo anche la proclamazione definitiva degli eletti e la nomina della Giunta – concludono Mereu e Serra - per procedere immediatamente all’avvio del monitoraggio e cominciare le singole valutazioni sulle azioni proposte dalle imprese”. “L’Artigianato della Sardegna – sottolineano – conta 109mila piccole e medie imprese, di cui 34mila sono artigiane (pari al 20% di tutte le attività produttive), con quasi 250mila addetti, di cui 90mila sono artigiani. Questa forza produttiva rappresenta un elemento fondamentale per la Sardegna, contribuendo con 4 miliardi di euro di valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale regionale”. (Rsc)