Polonia: protesta degli agricoltori a Varsavia, previsti disagi nel traffico cittadino

- Oggi la protesta degli agricoltori polacchi si sposta a Varsavia, dove è previsto un corteo che partirà alle ore 11 da plac Defilad. Gli organizzatori hanno annunciato la partecipazione di decine di migliaia di persone. Il sindaco di Varsavia, Rafal Trzaskowski, ha affermato che le autorità cittadine collaboreranno con le forze dell’ordine per contenere i disagi al traffico il più possibile. I dimostranti intendono sfilare davanti agli edifici del Sejm – la camera bassa del Parlamento – e della presidenza del Consiglio dei ministri. Il ministro dell’Agricoltura polacco, Czeslaw Siekierski, ha fatto appello agli agricoltori affinché la loro protesta non crei problemi ai cittadini. Inoltre, non ha escluso di incontrare rappresentanti degli agricoltori. “Parlo, anche telefonicamente ieri mentre tornavo da Bruxelles, con molto rappresentanti dell’ambiente delle proteste. Ho parlato anche con i manifestanti ieri a Bruxelles. I partecipanti erano soprattutto agricoltori del Belgio ma anche di Spagna, Italia, Francia e altri Paesi”, ha detto il ministro parlando all’emittente “Polskie Radio”. (Vap)