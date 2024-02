Sardegna 2024: Patuanelli (M5s), ha vinto idea che altro modo di fare politica è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessandra Todde ha vinto e con lei l’idea che un altro modo di fare politica è possibile. Perché ha vinto contro l’arroganza di chi deride il prossimo, di chi punisce i più deboli e di chi, con giochi di palazzo, affossa Governi o azzoppa coalizioni". Lo scrive su X il capogruppo del M5s in Senato, Stefano Patuanelli. "Che la vittoria di Alessandra e il suo Governo della Regione Sardegna sia un esempio per tutti: perché quando una persona seria ed eccezionale come Alessandra viene sostenuta lealmente da un progetto, i cittadini rispondono che di quel progetto hanno bisogno. Buon lavoro Presidente!", conclude. (Rin)