Infrastrutture: Cellnex, Fs, Accenture e Open Fiber insieme per 5G nel tunnel del Frejus

- Cellnex Italia e Cellnex Francia, società del gruppo Cellnex Telecom, insieme alle società del gruppo Fs Italiane - Rete ferroviaria italiana e Anas, rispettivamente gestore dell'infrastruttura ferroviaria e stradale -, Accenture e Open Fiber, in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la regione Piemonte e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) contribuiranno allo sviluppo dell'infrastruttura 5G in Europa tramite uno studio di fattibilità finalizzato a individuare le opere, le criticità e i costi necessari per garantire una copertura con tecnologia 5G dei due tunnel del Fréjus, dal Piemonte al territorio francese. Lo studio - riferisce una nota - per il traforo del Fréjus, che fa parte del corridoio Mediterraneo delle reti trans-europee di trasporto (Ten-T) ha ottenuto il cofinanziamento europeo al 50 per cento da parte dell'agenzia esecutiva Hadea della Commissione europea. Questo studio, che terminerà a giugno 2024 dopo 6 mesi di lavoro, fa parte dei progetti assegnati a dicembre 2022 a Cellnex per lo sviluppo di infrastrutture 5G nei corridoi di trasporto stradali e ferroviari transnazionali. Per raggiungere, infatti, una completa copertura 5G e assicurare connessioni di rete in fibra ottica ad alte prestazioni (Vhcn) delle reti trans-europee di trasporto è necessario assicurare non solo la copertura delle strade e delle autostrade ma anche delle gallerie, sia ferroviarie che stradali, che fanno parte degli assi di trasporto che collegano i vari paesi europei. (segue) (Com)