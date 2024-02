Infrastrutture: Cellnex, Fs, Accenture e Open Fiber insieme per 5G nel tunnel del Frejus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo principale di questo studio, co-finanziato dal programma di finanziamento della Commissione Europea "Connecting Europe Facility (Cef-2) Digital" atto a migliorare le infrastrutture per la connettività digitale, è infatti quello di promuovere una rapida diffusione e l'adozione di reti ad altissima velocità, compresi i sistemi 5G, all'interno delle infrastrutture di trasporto dorsali in tutti i territori Ue. Cellnex Italia e Cellnex Francia, capofila del progetto, insieme a gruppo Fs (Anas, Rfi), Accenture e Open Fiber, studieranno in collaborazione con la regione Piemonte le opere necessarie per assicurare connettività 5G sia nel tratto autostradale A32 che comprende il Traforo del Fréjus T4 (per un totale di 12,87 km), sia nel tratto del tunnel ferroviario del Fréjus (il più antico d'Europa, per una lunghezza pari a 13,7 km), con soluzioni 5G aperte a tutti gli operatori di telefonia mobile. In particolare, Accenture lavorerà alla definizione delle implicazioni tecnologiche del progetto attraverso dei casi d'uso, con valutazioni sull'installazione di sistemi di telecomunicazioni sicuri, connessi e digitali che ospiteranno le antenne di tutti gli operatori mobili e altri servizi innovativi, come i sensori IoT, e la realizzazione di impianti Das (Distributed Antenna System) e Small Cells dedicati ad assicurare copertura di segnale (dati e voce) all'interno dei due tunnel. Gli impianti Das sono costituiti da una rete di mini-antenne a minimo impatto visivo ed elettromagnetico e forniscono copertura in ambienti indoor, dove il segnale cellulare fatica ad arrivare. (segue) (Com)