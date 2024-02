Infrastrutture: Cellnex, Fs, Accenture e Open Fiber insieme per 5G nel tunnel del Frejus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste soluzioni saranno fondamentali per predisporre le infrastrutture alla mobilità del futuro e per garantire una sempre maggiore sicurezza agli utenti. Il progetto, infatti, valuterà anche l'integrazione di tecnologie di ultima generazione che permettano l'implementazione delle Smart Roads e in particolare la realizzazione di reti Cooperative Its (C-Roads) V2X per la comunicazione di informazioni di viabilità agli autoveicoli predisposti. L'intervento permetterà inoltre il monitoraggio dei sistemi radiomobili per la rilevazione dello stato operativo del servizio di chiamata, in particolare all'interno delle gallerie e favorirà infine lo sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. Il progetto guarderà infine le necessità delle recenti tecnologie di comunicazione quantistica, con il dovuto anticipo, in modo da realizzare un'infrastruttura in fibra ottica di collegamento tra l'Italia e la Francia pronta ad ospitare innovativi sistemi di comunicazione quantistici. "Siamo orgogliosi di poter contribuire con questo studio alla digitalizzazione della mobilità europea. Il nostro obiettivo - dichiara Luca Luciani, Ad di Cellnex Italia - è realizzare autostrade e ferrovie sempre più smart, sicure ed efficienti utilizzando infrastrutture di rete condivise e tecnologie all'avanguardia tra cui soluzioni proprietarie come Teze, un Sos virtuale in grado di monitorare i sistemi radiomobili e lo stato operativo del servizio di chiamata di emergenza all'interno delle gallerie. L'implementazione della copertura 5G – aggiunge Luciani - servirà, inoltre, a fornire alle zone interessate dallo studio, e ai suoi residenti sia italiani che francesi, la possibilità di ottenere reti di comunicazione a basso impatto ambientale, più efficienti e con velocità più elevate in grado di ridurre il digital divide esistente e offrire maggiori opportunità di sviluppo e competitività". (segue) (Com)