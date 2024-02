Infrastrutture: Cellnex, Fs, Accenture e Open Fiber insieme per 5G nel tunnel del Frejus (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo orgogliosi di partecipare attivamente a questo progetto mettendo in campo le nostre migliori competenze per la definizione di casi d'uso e delle implicazioni tecnologiche che renderanno scalabile lo studio - afferma Michele Marrone, responsabile dei servizi Cloud First Networks di Accenture in Europa - La convergenza tra il settore delle telecomunicazioni e quello dei trasporti rappresenta una delle tendenze più significative del panorama tecnologico attuale. La diffusione del 5G, dell'IoT e dell'intelligenza artificiale generativa sta aprendo nuove possibilità per la mobilità del futuro, creando un ecosistema integrato che migliorerà la sicurezza, l'esperienza dei cittadini e l'efficienza dei sistemi di trasporto". Nicola Grassi, direttore Technology di Open Fiber, sottolinea: "La fibra ottica è un mezzo imprescindibile per il trasferimento dati ad altissima velocità. Anche la tecnologia 5G ha bisogno che le celle da cui viene trasmesso il segnale radio siano raggiunte da reti realizzate in fibra. Lo studio che stiamo intraprendendo con i nostri partner è di fondamentale importanza perché grazie ad esso potremo individuare le opere, le criticità e i costi necessari per assicurare una copertura 5G nel tunnel del Fréjus, contribuendo così alla promozione di una rapida diffusione e adozione delle reti ad altissima velocità non solo in Italia ma anche in Europa". (segue) (Com)