Infrastrutture: Cellnex, Fs, Accenture e Open Fiber insieme per 5G nel tunnel del Frejus (5)

- "Anas – spiega Mauro Giancaspro, direttore Technology Innovation & Digital Spoke di Anas - è coinvolta nello studio al fine di valutare e identificare aree dove poter ospitare apparati di telecomunicazione nei tratti stradali che si trovano nelle adiacenze del traforo del Fréjus (SS335). Sulla base della propria esperienza qualificata in ambito Smart Road, Anas fornirà ulteriori contributi: supporto per la gestione legale e amministrativa delle installazioni e per la fase di progettazione delle opere civili preliminari alla posa in opera della fibra ottica e all'uso della tecnologia Das (Distributed Antenna Systems), nata proprio per assicurare connettività in luoghi difficilmente accessibili". "La digitalizzazione della mobilità europea - conclude Pietro Asinari, direttore scientifico dell'Inrim - comprende anche lo studio e lo sviluppo di soluzioni innovative come la comunicazione quantistica. La Commissione Europea, con l'iniziativa Euroqci (European Quantum Communication Infrastructure), si è proposta di erogare servizi in questo settore tecnologico entro la fine del decennio. Occorre quindi che gli studi sulle grandi infrastrutture di mobilità possano comprendere anche questo ambito di innovazione. L'Inrim coordina la realizzazione di Euroqci in Italia con il progetto Quid, che comprende una incisiva attività sulle infrastrutture digitali. Pertanto, l'Inrim vuole dare ai territori interessati da questo studio, in Italia così come in Francia, la possibilità di essere parte attiva nelle reti di comunicazione a più elevato contenuto di innovazione, offrendo all'Unione europea il presidio del collegamento transfrontaliero con le tecnologie quantistiche nelle grandi infrastrutture continentali". (Com)